OTAC UBIJENOG DEČAKA TRAŽI DA SUĐENJE BUDE JAVNO: "Javnost hoće da zna šta se sve tu događalo! To je najveća preventiva"
Oni se terete na sudu da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.
Prvo ročište je održano iza zatvorenih vrata pa mediji nisu prisustvovali jer je se slučaj tiče maloletnih lica. Na drugoj strani, suđenje se zapravo odvija prema punoletnim licima tako da je moguće da sudsko veće odluči da delovi ovog procesa ipak budu otvoreni za javnost. Mića Simić, otac nevino nastradalog Andreja takođe podržava stav da bi mediji trebali da prenose svedočenja iz sudnice.
- Sledeće ročište je zakazano za 9. mart pa je pitanje da li će do tada ili na samom suđenju objaviti odluku i da li će je uopšte objaviti, to za sada ne znam. Po meni, suđenje bi trebalo da se otvori za javnost. Ako ne celo suđenje onda makar delimično. Postoje u tom postupku i svedočenje dece tako da bi trebalo njih zaštititi, ali ostali deo bi trebao da bude javan. Javnost i zaslužuje da ima uvid u sve okolnosti tragične smrti mog sina. To bi trebalo dopustiti javno, pogotovu što postoje ozbiljni propusti pre svega u školi i određenim zaposlenima koji su tamo radili. Najveći propust sigurno ima kod roditelja. Zato insistiramo na javnom suđenju jer i javnost hoće da zna šta se sve tu događalo. I upravo zbog toga da ne bi bilo nagađanja, nekih izvrnutih reči oko postupka, potrebno je da javnost bude prisutna i upućana. Na kraju krajeva, priča se o preventivi da se to više nikada ne bi događalo. Ovaj sudski postupak je najveća preventiva. Svi mogu da vide kako se to dešavalo i da se to eventualno spreči u nekim drugim slučajevima - rekao je Mića Simić za Kurir.
- U obdukcionom zapisniku opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, ima povredu potiljka. Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici - rekao je ranije Saša Knežević, advokat porodice Simić. On je naveo da je dečak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata odnosno "ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara".
Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji.
Mića Simić je pre ubistva išao u kuću maloletnog M.M. i rekao da dečak nosi uu školu pun ranac noževa i mačeta, ali su njegovio roditelji rekli da se dete igra.