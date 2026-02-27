- Sledeće ročište je zakazano za 9. mart pa je pitanje da li će do tada ili na samom suđenju objaviti odluku i da li će je uopšte objaviti, to za sada ne znam. Po meni, suđenje bi trebalo da se otvori za javnost. Ako ne celo suđenje onda makar delimično. Postoje u tom postupku i svedočenje dece tako da bi trebalo njih zaštititi, ali ostali deo bi trebao da bude javan. Javnost i zaslužuje da ima uvid u sve okolnosti tragične smrti mog sina. To bi trebalo dopustiti javno, pogotovu što postoje ozbiljni propusti pre svega u školi i određenim zaposlenima koji su tamo radili. Najveći propust sigurno ima kod roditelja. Zato insistiramo na javnom suđenju jer i javnost hoće da zna šta se sve tu događalo. I upravo zbog toga da ne bi bilo nagađanja, nekih izvrnutih reči oko postupka, potrebno je da javnost bude prisutna i upućana. Na kraju krajeva, priča se o preventivi da se to više nikada ne bi događalo. Ovaj sudski postupak je najveća preventiva. Svi mogu da vide kako se to dešavalo i da se to eventualno spreči u nekim drugim slučajevima - rekao je Mića Simić za Kurir.