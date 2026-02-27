Slušaj vest

Alija Balijagić, dvostruki ubica koji je već osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre Jovana i Milenke Madžgalj 24. oktobra 2024. u Sokocu, juče je doveden u Osnovi sud u Bijelom Polju u kom je počeo da viče i divlja, zbog čega je sudija morao da ga upozori na ponašanje. Kako prenose crnogorske Vijesti, Balijagić je protestvovao zbog postupka koji se protiv njega vodi zbog krađe koju je, kako se sumnja, počinio mesec dana pre brutalnog ubistva ljudi koje nije poznavao.

- Osuđen sam 40 godina. Vi ste me osudili 14 i po godina. Za šta? Možete da mi sudite koliko hoćete. Ima li iko u svetu da je toliko osuđen - šta - 100 godina da dobijem - protestvovao je dvostruki ubice, ponavljajući da mu je ovaj postupak nebitan.

Balijagić je inače, u postupku za krađu optužen sa sugrađaninom Miloradom Zejakovom. Na teret im se stavlja krađa u kući pokojnog Veršigore Bulatovića.

Nakon što je sudija pozvao Balijagića da ustane i izajasni se o optužbi on je počeo da viče da neće da iznosi odbranu.

- Neću da se izjasnim. Ne mogu da stojim, ne interesuje me ovo suđenje - ljutito je rekao Balijagić, nakon čega je bez odobrenja suda seo, zbog čega je upozoren na ponašanje.

Prema optužnici, 18. septembra 2024. godine, Balijagić i Zejaković su metalnom motkom obili ulazna vrata kuće porodice Bulatović, i iz nje urkali deset flaša rakije, 4 staklene tegle, prijemnik za video-nadzor, internet prijemnik nepoznate marke, kao i dve lovačke puške marke “Zastava ARMS M80”.

Alija Balijagić Foto: Sandžak Danas, RINA, Facebook

Zejak je negirao navode optužnice, tvrdeći da nije učestvovao u krađi već da je Balijagića samo prevezao svojim automobilom, ne znajući gde idu.

- Došao je pripit kod mene kući, sa flašom starog konjaka i pršutom u rukama, a u ruci je nosio sekiricu kojom je mahao. Ja sam se uplašio i poslušao ga kada mi je onako vojnički rekao da moram da ga odvezem na jedno mesto i da ne izlazim iz auta - ispričao je Zejak.

Naveo je da je dok je čekao Balijagića pored puta, začuo dva pucnja i pobegao vozilom do škole u mestu Đapanov grob, odakle se vratio nazad jer ga je Balijagić pozvao telefonom i zapretio mu.

-Bio sam primoran da uradim kako mi kaže, jer mi je rekao: "Možeš samo jednom da me zaj..eš". Kad sam došao po njega, video sam da ima pušku, snajper i redenik sa mecima preko grudi. On je repetirao pušku i rekao mi: "Ubiću te noćas" - ispričao je Zejak.

Na pitanje suda zašto slučaj nije prijavio policiji, posebno krađu pušaka i nakon saznanja šta se desilo u Sokolcu, on je kazao:

- Nisam imao snage da mu se oduprem, nisam hteo da prijavim policiji već sam pobegao za Podgoricu - odgovorio je Zejak, izražavajući žaljenje što ne može da se pojavi u svom kraju - Sokolac i Lijesku jer su "svi ljuti na njega".

Objasnio je da je dva dana pre ubistva u Sokolcu bio pozvan na razgovor u policiju u Podgorici, i da je tada inspektoru kazao da je Balijagić pretio osvetom i smrću četvorici ljudi iz kraja, zato što je od strane njih trojice pretučen pre desetak godina.

- Ne znam koji ga đavo natera da ode baš u moj kraj. To je zver - rekao je Zejak.

Podsetimo, posle zločina u kom je ubio brata i sestru, Balijagić je bio u bekstvu, ali je uhapšen u Srbiji. Tokom skrivanja, kako je utvrđeno, krao je oružje zbog čega je osuđen na 14 godina zatvora. Tokom postupka za ubistvo brata i sestre, on je priznao zločin.

U svom iskazu priznao da je pucao spolja kroz staklo prozora njihove kuće, kuda je i ušao u kuću nakon ubistva, dodajući da nije bilo nikakve premetačine, da su to medijske spekulacije, već da je samo uzeo neku majcu kako bi zaustavio krvarenje.

- Madžgalje nikad ranije nisam poznavao, sreo niti video. Danima sam se skrivao od policije jer sam znao da me traže i krio se po napuštenim kućama, a meštanima sam se predstavljao kao lovac Drašković. Tog predvečerja video sam ženu kako grabi neko lišće i muškarca kako stoji pored kuće. Čovek me drsko pitao 'šta tražiš ovuda?'. Ja sam kazao da sam lovac,a on me pitao gde su mi onda kerovi ako sam lovac. On me je oslovio sa 'džukelo' rekavši da idem da me više ne vidi tu. Toliko sam bio isprovociran da sam imao oružje pucao bih isti čas u njega jer taj čovek nije imao nikakvog razloga da se tako ponaša prema meni - izjavio je Balijagić, dodajući da je otišao u šumu i vratio se kada je pao mrak.

Dvostruki ubica je potom priznao da je u Jovana pucao kroz staklo, nakon što je ispod postavio jedan ili dva betonska bloka, ali da nije hteo da mu puca u leđa, već da je sačekao da ustane, pa je pucao bočno u njega.

- U ženu ne bih pucao da nije skočila i rekla "džukelo, ubi mi brata" i pljunula me u lice. Ni tada ne bih pucao da nije pozvala policiju. Nakon prvog pucnja u grudi, pucao sam drugi put iz humanih razloga, jer sam znao da bi se samo mučila - kazao je Balijagić i dodao:

- Ona nije pala nakon prvog hica, video sam da je živa pa sam odlučio da pucam i drugi put da se ne muci - kazao je Balijagić.

U iskazu koji je ranije dao izjavio je da je njihova imena saznao tek nakon što je uhapšen u Srbiji, ali da mu je žao što nije ubio četvoricu komšija koji su ga pretukli.