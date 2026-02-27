Slušaj vest

N. R. (43) uhapšen je u sredu u Sopotu zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Prema informacijama, sumnja se da je on u porodičnoj kući u mestu Popovac, u alkoholisanom stanju, nakon svađe fizički nasrnuo na svog oca M. R. (69).

On je, kako se sumnja, nasrnuo na nesrećnog čoveka i zadao mu više udaraca rukama u predelu glave, a potom ga gađao staklenom teglom.

Sumnja se da je, nakon napada na oca, osumnjičeni nasrnuo i na svoju majku B. R. (71), nakon čega im je uputio pretnje da će ih "sve pobiti".

Prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je osumnjičeni imao 3,18 promila alkohola u organizmu.

Protiv njega je podneta krivična prijava z akrivično delo nasilje u porodici, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kurir.rs/ Telegraf

Ne propustiteHronikaUŽAS U MLADENOVCU: Pijan se posvađao sa suprugom, tukao je, pa udario flašom u glavu
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
HronikaHOROR U NOVOM PAZARU, MOTKOM TUKAO SINA (21), ON UMRO: Otac (69) osumnjičen za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg
SrbijaPRVA ADRESA ZA ONE KOJIMA JE NAJTEŽE: Na hiljade građana prošlo kroz Centar za socijalni rad "Sava", pomoć se širi i u 2026.
Screenshot 2026-02-26 103811.jpg
HronikaHOROR U STANU NA VRAČARU: Starica (79) muža izbola nožem, komšije šokirane jezivim nasiljem u porodici
screenshot-5.jpg