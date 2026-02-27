Slušaj vest

N. R. (43) uhapšen je u sredu u Sopotu zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Prema informacijama, sumnja se da je on u porodičnoj kući u mestu Popovac, u alkoholisanom stanju, nakon svađe fizički nasrnuo na svog oca M. R. (69).

On je, kako se sumnja, nasrnuo na nesrećnog čoveka i zadao mu više udaraca rukama u predelu glave, a potom ga gađao staklenom teglom.

Sumnja se da je, nakon napada na oca, osumnjičeni nasrnuo i na svoju majku B. R. (71), nakon čega im je uputio pretnje da će ih "sve pobiti".

Prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je osumnjičeni imao 3,18 promila alkohola u organizmu.

Protiv njega je podneta krivična prijava z akrivično delo nasilje u porodici, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.