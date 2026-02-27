Slušaj vest

U nastavku akcije suzbijanja korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije, uhapsili su Z. Z. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, M. N. (36) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina uticajem, kao i S. M. (35) koja se tereti za krivično delo falsifikovanje isprave.

Kako se sumnja, Z. Z. je u svojstvu direktora jedne osnovne škole u Trgovištu, na koga je uticao M. N. koristeći svoj društveni položaj i uticaj, izvršio službenu radnju koju ne bi smeo izvršiti i zasnovao radni odnos S. M., znajući da je ona na konkursu za radno mesto u toj školi priložila falsifikovanu diplomu o stečenom zvanju magistra.