Majka trinaestogodišnjaka koji je u utorak 24. februara napadnut na ulici ispred dvorišta Osnovne škole “9. oktobar” u Prokuplju kada se sa drugom vraćao kući nakon nastave kaže da je njenog sina napala grupa dečaka. On je zadobio udarce po telu, povredu vilice i hematom na glavi. Dobro se oseća, ali je uplašen.

- Napali su ga iz čista mira, jer je on krenuo kući nakon šestog časa, ali se zadržao u školi da ode do toaleta. Prethodno tokom 3. časa kada su imali fizičko u dvorištu, ta ista deca su provocirala sve dečake, ali niko nije reagovao. Moj sin, odgovorno tvrdim, ničim nije izazvao da ga presretnu na ulici ispred škole i tuku - kaže Nataša Rajković, majka pretučenog dečaka.

Ova vidno uznemirena žena već tri dana je svakodnevno u školi.

Foto: Kurir/B.R.

- Dete me je pozvalo te večeri, oko 18.40 minuta sa tuđeg telefona i rekla šta mu se dogodilo. Kako mi je ispričao, oni su iz školskog dvorišta preskočili ogradu i napali ga. U jednom momentu je jedan od njih rekao da je dosta, pa je uspeo da pobegne ka samaforu i pređe ulicu. Kako sam i ja brzo stigla, kao i policija, ta grupa dece je pobegla, ali on poznaje dvojicu, jer idu u istu školu. Za ostale sam čula da su osnovci druge škole i uopšte ne znam ko njima dozvoljava da se po ceo dan šetaju po drugim školama - dodaje kroz plač Nataša.

Kaže da će ovo ostati kao trauma i njenom detetu, ali i čitavoj porodici.

- Rečeno mi je u školi da ga ja dovodim na nastavu i vraćam iz škole. Da li tako treba da živimo, u strahu - pita se ova očajna žena.

Foto: Kurir/B.R.

Kako smo juče pisali, obaveštena je policija i Više javno tužilaštvo u Prokuplju u kojem nam je rečeno da je reč o mlađim maloletnicima koji nisu krivično odgovorni, ali da će da obaveste Centar za socijalni rad Prokuplje da postupi u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Direktor Centra za socijalni rad u Prokuplju Milan Lazić kaže da još nije stiglo obaveštenje ni do policije, ni od nadležnog tužilaštva.

- Kada bude stiglo, postupićemo u skladu sa zakonom - kazao nam je Lazić.

