Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Nikole M. (23) zbog sumnje da je 20. juna prošle godine neovlašćeno nosio ručnu bombu marke „M 75”, čije držanje nije dozvoljeno građanima i jer je eksplozijom bombe izazvao opasnost za imovinu većeg obima, kao i protiv Mihajla D. (19) koji mu je u tome pomogao.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju Nikoli M. se na teret stavlja krivično delo neovlašćena prizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, a Mihajlu D. krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u pomaganju - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Tužilaštvo je sudu predložilo da Nikoli M. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u krakom vremenskom periodu, dok se drugookrivljeni nalazi u pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu iz drugog predmeta.

Kako se navodi u optužnici, sumnja se da je 20. juna prošle godine oko 3:40 časova u ulici Bulevar kralja Aleksandra Nikola M. neovlašćeno nosio minsko – eksplozivno sredstvo i to ručnu bombu marke „M 75” čije držanje nije dozvoljeno građanima, pa je zajedno sa Mihajlom D. došao do kuće oštećenog M.F.

Dok je Mihajlo D. j Nikola M. je aktivirao ručnu bombu i bacio je u pravcu kuće oštećenog M.F, te je usled eksplozije i dejstva delova bombe došlo do oštećenja na njegovoj i susednoj kući u vidu polomljenih stakala na prozorima i oštećenja fasade.

M. F. je, kako je Kurir pisao, otac Dalibora Filića, vlasnika bokserskog kluba u Kaluđerici. Filić je, podsetimo, tokom prošle godine dva puta bio meta napada. Kuća na koju je bačena bomba i za koju je Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo dvojicu pomenutih, navodno se vodi na njegovog oca.

Filić je u junu prošle godine, oko mesec dana pre bombaškog napada bio ranjen.

Inače, i Dalibor Filić je takođe poznat policiji, budući da je ranijih godina hapšen i osuđivan.