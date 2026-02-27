Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu , po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, podneće krivičnu prijavu protiv M. N. (36) iz Knjaževca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti .

Kako se sumnja, osumnjičeni nije adekvatno obezbedio svog psa rase "pitbul", koji je preskočio ogradu dvorišta u kojem je držan i izašao na ulicu. U tom trenutku pas rase "pitbul" je napao i usmrtio psa osamdesetšestogodišnjeg muškarca, dok je vlasnik pokušao da ga odbrani, pri čemu je povredio i njega.