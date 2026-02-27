Slušaj vest

Zoran Bobić (50) osuđen je danas na kaznu zatvora od godinu dana zbog smrti poznatog muzičara Ratislava Blagojevića (63), saznaje Kurir. Kako je navedeno u obrazloženju presude, sud je Zorana Bobića oglasio krivim za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.

Ratislav Blagojević Foto: Društvene Mreže

- Bobić Zorana proglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela Teška telesna povreda, pa je isti osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana u koju mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru. U pritvoru je bio 6 meseci, stoga je od kazne ostalo još toliko - navodi izvor Kurira.

Kako je pojašnjeno iz suda, u ovom krivičnom postupku okrivljenom je incijalno, optužnim predlogom stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela ubistvo na mah, ali je sud prilikom objavljivanja presude izmenio pravnu kvalfiikaciju dela, tako što je okrivljenog, prema utvrđenom činjeničnom stanju, osudio za napred navedeno krivično delo.

Sud je naveo da je reč o situaciji kada okrivljeni delo teška telesna povreda učini na mah, doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vređanjem od strane povređenog, a usled toga je nastupila smrt oštećenog lica.

- Za ovo krivično delo kazne se kreću od šest meseci do pet godina. Imajući u vidu da je okrivljeni porodičan čovek, otac troje dece i da ranije nije osuđivan, sud ga je osudio na kaznu od jedne godine zatvora, u koju se uračunava vreme provedeno u pritvoru - istakla je sudija prilikom izricanja presude.

1/4 Vidi galeriju POSVAĐALI SE PA ZORAN DOGRABIO FLAŠU PIVA SA STOLA I UDARIO RATISLAVA PO GLAVI: Detalji ubistva u pikado klubu na Banjici Foto: Kurir

Tragični događaj, podsetimo, odigrao se početkom aprila 2024. godine u jednom pikado klubu koji posećuju isključivo stalni članovi. Prema ranijim navodima, nakon verbalne prepirke između dvojice muškaraca, Zoran je pesnicom udario Blagojevića. Od zadobijenih povreda muzičar je, nažalost, preminuo na licu mesta, a ekipa Hitne pomoći, po dolasku, mogla je samo da konstatuje smrt.

Kako je tada preneo Kurir, osumnjičeni je nakon incidenta seo na stolicu i mirno sačekao dolazak policije, koja ga je potom privela i odvela u policijsku stanicu.