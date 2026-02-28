Slušaj vest

Prijatelji pokojnog Ratislava Blagojevića (63) oglasili su se za Kurir nakon izricanja prvostepene presude Zoranu Bobiću (50), ističući da su zatečeni i ogorčeni odlukom suda kojom je optužba za ubistvo na mah prekvalifikovana u tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom.

Podsetimo, Bobić je osuđen na godinu dana zatvora, a sud je tokom izricanja presude naveo da je reagovao u stanju jake razdraženosti, zbog čega je delo drugačije pravno okvalifikovano.

Ratislav Blagojević Foto: Društvene Mreže

- Ovo je sramota. Sve se na kraju svelo na to da je optuženi bio isprovociran i da je u pitanju splet nesrećnih okolnosti. Tokom suđenja branio se time da se ne seća svega jer je, kao i Rastislav, tog dana bio u alkoholisanom stanju - kaže jedan od prijatelja pokojnog muzičara za Kurir.

On dodaje da su u javnosti na početku kružile informacije da je Blagojević udaren pivskom flašom, ali da je kasnije utvrđeno da je u pitanju bio udarac pesnicom.

- Kada smo ga videli pre sahrane, povrede na njegovom licu bile su jezive. Zbog toga smo sumnjali da je reč o samo jednom udarcu. Lice mu je bilo potpuno unakaženo - tvrdi sagovornik.

Ratislav Blagojević sahranjen je u Knjaževcu, gde su sahranjeni i njegovi roditelji. Njegova majka, kako navode prijatelji, preminula je prošle godine i kako ističu "i bolje što nije dočekala da čuje ovakvu odluku o smrti svog sina".

Prijatelj pokojnog muzičara prisetio se i susreta sa osuđenim.

- Jednom smo, pre nemilog događaja, zajedno sreli Zorana. Tada mi je Rastislav rekao da je opasan čovek, da voli da se pobije i da lako plane. Ipak, niko nije mogao ni da nasluti da će se desiti ovakva tragedija i da Rastislava više neće biti - zaključuje on.

Ko je bio Ratislav Blagojević?

Ratislav Blagojević ostavio je dubok trag na domaćoj muzičkoj i medijskoj sceni, spajajući umetnost, produkciju i pedagoški rad u karijeri koja je trajala gotovo pet decenija.

Njegov uspon počinje 1976. godine kada je poneo titulu pobednika takmičenja za Prvu harmoniku Jugoslavije u Sokobanji, čime je skrenuo pažnju stručne javnosti i otvorio sebi vrata profesionalne scene. Od tada deluje kao aktivni studijski muzičar i solista na harmonici, gradeći reputaciju vrhunskog interpretatora narodne muzike.

Već početkom osamdesetih preuzima značajnu ulogu u medijima, od 1981. do 1988. godine bio je muzički urednik Beogradske hronike, odnosno Beogradskog programa Radio-televizije Srbije. U istom periodu povremeno je nastupao kao honorarni član Velikog narodnog orkestra Radio-televizije Beograd, potvrđujući status cenjenog instrumentaliste.

Autorski i izdavački rad zauzima posebno mesto u njegovoj biografiji. Godine 1982. napisao je notne zapise i recenziju za knjigu "Odabrana kola Ljubiše Pavkovića", a već 1983. objavio je prvu samostalnu zbirku nota pod nazivom "Najpopularnija narodna kola Balkana". Pet godina kasnije iz štampe izlazi i "Popularna škola harmonike", priručnik namenjen budućim generacijama harmonikaša. Devedesetih objavljuje knjigu "Usamljeni harmonikaš" (1998), dok 2013. izlazi "Accordion - Tradicionalna narodna muzika". U okviru edicije "Narodna muzička tradicija" 2014. godine objavljena je i njegova knjiga "Narodna muzika Kosova i Metohije".

Paralelno sa umetničkim radom, Blagojević razvija i zavidnu produkcijsku karijeru. Od 1982. godine vlasnik je i direktor produkcijskog studija "Gemini 3" d.o.o. Beograd. Tokom decenija organizovao je i rukovodio realizacijom više od 3.000 emisija emitovanih na pedesetak televizijskih stanica, učestvovao u produkciji dokumentarnih filmova, kao i u snimanju i izvršnoj produkciji šest igranih filmova i više od 250 muzičkih spotova.

Bio je i član estradne muzičke grupe "Kan SHOW" u periodu od 1984. do 1991. godine, a 2008. i 2009. jedan je od osnivača i suvlasnika kablovske televizije "RTV Vizant" u Beogradu.

Poslednjih godina posebno je posvećen pedagoškom radu – drži predavanja i časove harmonike putem onlajn platformi kandidatima iz celog sveta, prenoseći znanje i iskustvo novim generacijama.