Slušaj vest

Srpski državljanin Desimir Babić (43), jedan od vođa kavačkog klana i blizak saradnik odbeglog Radoja Zvicera, uhapšen je u Dubaiju i izručen Belgiji zbog sumnje da je učestvovao u švercu velikih količina kokaina. Kako navode belgijski mediji, Babiću su prošle nedelje stavljene lisice u luksuznom stanu u Dubaiju i odmah prebačen u pritvor u Antverpenu.

Državljanin Srbije, kog označavaju kao "desnu ruka" Radoje Zvicera, u toj državi je u odsustvu osuđen na 12 godina zatvora i za njim je bila raspisana poternica.

- Desimir Babić se smatra vođom kavačkog klana, a njegova uloga u kriminalnoj grupi otkrivena je posle dešifrovanja Skaj aplikacije. Veruje se da je Babić bio glavni čovek klana u Antverpenu, i da je pre nego što je pobegao iz Belgije rukovodio poslovima kriminalne grupe vezano za šverc kokaina iz svoje iznajmljene luksuzne vile u Brašatu kod Antverpena - prenose belgijski mediji.

Iz te države, kako dodaju, pobegao je neposredno pre hapšenja. Kada su policajci upali u vilu u kojoj je Srbin živeo, on više nije bio tu i sumnja se da je direktno pobegao u Dubai. Postupak protiv njega je vođen u odusustvu i on je 2023. osuđen na 12 godina zatvora presudom Krivičnog suda u Antverpenu.

Foto: Prinscreen

- Izdata je poternica, što je dovelo do njegovog hapšenja u Dubaiju. Prošle nedelje je izručen Belgiji. Žalbeni postupak je još uvek u toku i presuda koja mu je izrečena zbog šverca droge nije pravosnažna - otkrili su belgijski mediji.

Ključni dokazi protiv njega, kako su naveli, prikupljeni su putem poruka koje su članovi kriminalne grupe razmenjivali preko Skaja. Navodno, između ostalog, Babićev klan je razmenjiao fotografije kokaina koji su švercovali, sto prepun novca, kese za puno vezanih novčanica, ali i osumnjičeni koji broje novac, kao i fotografije oružja.

- Jasno je da je ovo organizovana kriminalna grupa. Sa organizovanim kriminalom se mora odlučno nositi. U mojih skoro dvadeset godina u Javnom tužilaštvu, retko sam viđao nešto slično - rekao je navodno tužilac koji je zastupao optužnicu.

Babić je, kako je utvrđeno, u Belgiji koristio lažni identitet. Presretnute poruke su otkrile da je nakon hapšenja članova svoje kriminalne grupe pokušao da iz Dubaija uništi dokaze.

Kako su ranije izveštavali mediji, Desimir Babić koji je rodom iz Beograda i živeo je u naselju Zvezdadra, označen je kao ključni čovek koji je povezao Radoja Zvicera i vođu najmoćnijeg kriminalnog klana Josa Lajdekersa koji u potpunosti kontroliše prolazak kokaina kroz Evropu, a koji je poznat po nadimku "El Prezidente".

Posle presretanja poruka preko Skaj aplikacije, istražitelji su navodno otkrili da je Zvicer bio "El Prezidenteov" glavni čovek za šverc kokaina na Balkanu, a sve zajedničke poslove ugovarali su preko Zvezdarca Babića.

- Lajdekers, ili El Prezidente ne živi već dugo u rodnoj Holandiji, ali on tamo i dalje ima veze i saradnike koji rade za njega. Sumnja se da je jedan od njih Desimir Desko Babić sa Zvezdare, koji je označen kao čovek od poverenja Holanđanina. Zvicer je preko njega stupao u kontakt sa El Prezidenteom, kako su zvali Lajdekersa - navodio je tada izvor portala Alo.

Babić je ranije hapšen zbog sitnih krivičnih dela u Beogradu, dok je krajem 2016. uhapšen upravo u Holandiji zbog trgovine drogom. Pisalo se i da ima lažna dokumenta izdata u BiH kojima putuje po Evropi i Južnoj Americi.

Vladimir Babić i Sandra Obradović Foto: Društvene Mreže

Prema dostupnim podacima, Babić je ranije bio hapšen u Beogradu zbog sitnih krivičnih dela, a krajem 2016. lisice su mu prvi put stavljene zbog trgovine drogom i to u Holandiji.

Mlađi brat Desimira Babića, Vladimir Babić, takođe je u pritvoru, ali u Beogradu. Kako je Kurir pisao, njemu se sudi zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole u Beogradu. Inače, domaćoj javnosti postao je poznat kao bivši muž manekenke Sandre Obradović.

Optužnicom srpskog tužilaštva Vladimir Babić se sumnjiči da je bio član kriminalne grupe koja je 29. januara 2021. u Borskoj ulici u Rakovici ubila Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, inače sina čuvenog kriminalca iz devedestetih koji je nosio isto ime. Tokom suđenja, Babić je izjavio da nije kriv i da nije učestvovao u ovom krivičnom delu.