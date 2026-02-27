Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodila žučna svađa, nakon čega je situacija eskalirala u fizički obračun.

Sumnja se da je I. R. nesrećnu ženu najpre verbalno napao, vređajući je i omalovažavajući uz najpogrdnije psovke. Ubrzo nakon toga, usledio je i fizički napad.

Osumnjičeni se tereti da je majci zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom je vukao i čupao za kosu. Sve vreme je, kako se sumnja, ponavljao jezive pretnje: "Ubiću te!"

Osumnjičenom I. R. je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a dalju istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.