Pripadnici policije u Obrenovcu uhapsili su I. R. (51) zbog sumnje da je u četvrtak izvršio brutalno nasilje nad svojom majkom M. L. (71) u njihovoj porodičnoj kući.
HOROR U OBRENOVCU! Krvnički pretukao majku, udarao je pesnicama i vukao za kosu: Sve vreme ponavljao dve JEZIVE REČI
Prema nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodila žučna svađa, nakon čega je situacija eskalirala u fizički obračun.
Sumnja se da je I. R. nesrećnu ženu najpre verbalno napao, vređajući je i omalovažavajući uz najpogrdnije psovke. Ubrzo nakon toga, usledio je i fizički napad.
Osumnjičeni se tereti da je majci zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom je vukao i čupao za kosu. Sve vreme je, kako se sumnja, ponavljao jezive pretnje: "Ubiću te!"
Osumnjičenom I. R. je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.
Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a dalju istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.
