Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, incidentu je prethodila žučna svađa, nakon čega je situacija eskalirala u fizički obračun.

Sumnja se da je I. R. nesrećnu ženu najpre verbalno napao, vređajući je i omalovažavajući uz najpogrdnije psovke. Ubrzo nakon toga, usledio je i fizički napad.

Osumnjičeni se tereti da je majci zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom je vukao i čupao za kosu. Sve vreme je, kako se sumnja, ponavljao jezive pretnje: "Ubiću te!"

Osumnjičenom I. R. je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a dalju istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaTRAGEDIJA NA VRAČARU! Pronađeno telo starijeg muškarca na tavanu kuće, policija zatekla jeziv prizor
uvidjaj-foto-dado.jpg
Hronika"IMAO JE MODRICE PO LEĐIMA I GLAVNU UBODNU RANU U PREDELU SRCA" Teška ispovest sestre ubijenog Zorana iz Inđije: "Ne osećamo se bezbedno dok oni šetaju gradom"
gole zoran mrki.jpg
HronikaŠOK NA SUĐENJU ZA SMRT POZNATOG MUZIČARA! ZORAN OSUĐEN NA SAMO GODINU DANA! Sudilo mu se za ubistvo Ratislava Blagojevića, a osuđen za prebijanje
3855536-whatsappimage20240406at12.55.jpg
HronikaDRAMA NA IBARSKOJ MAGISTRALI! Kamion uništio traktor, srča po putu, povređen vozač (FOTO)
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg