Jedna osoba je povređena i medicinski zbrinuta.

Nezvanično, tragedija se dogodila kada je muškarac (56), u porodičnoj kući u Jarčujku, samostrelom najpre usmrtio suprugu (50), potom povredio svoju majku, a zatim počinio samoubistvo.

Pretpostavlja se da je žena na mestu podlegla povredama, dok je majka uspela da pobegne i zbrinuta je u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu.

Prema nezvaničnim informacijama, sebi je oduzeo život lovačkom puškom.

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa, obavili su uviđaj na mestu gde su se dogodili ubistvo i samoubistvo, a više detalja i okolnosti pod kojima se ova tragedija dogodila trebalo bi da budu poznati nakon istrage koja je u toku.

Tela su poslata na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.