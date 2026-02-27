Slušaj vest

U mestu Jarčujak kod Kraljeva meštane je danas potresla vest o zločinu kada je muškarac star 56 godina ubio svoju suprugu, a potom pokušao da presudi i majci i potom izvšrio samoubistvo. Kako Kurir nezvanično saznaje, starija žena je uprkos godinama uspela da pobegne iz kuće.

- Muškarac star 56 godina ubio je samostrelom suprugu, a pokušao je da presudi i svojoj majci, ali je starija žena uprkos godinama uspela da pobegne iz kuće - kaže izvor Kurira i dodaje da je ona odmah prevezena u Opštu bolnicu "Studenica", gde se lekari bore za njeno stanje.

Kako saznajemo, muškarac je na kraju sebi presudio hicem iz lovačke puške.

Slučaj je policiji prijavljen oko 10 časova, nakon čega su službenici odmah izašli na lice mesta. Tamo su zatekli dva tela u lokvi krvi. Ekipa hitne pomoći mogla je samo konstatovati smrt, dok je povređena žena hitno prevezena u Opštu bolnicu "Studenica", gde se lekari bore za njeno stanje.