Slušaj vest

U mestu Jarčujak kod Kraljeva dogodila se stravična porodična tragedija. Toni R. (56), u svojoj porodičnoj kući, samostrelom je najpre usmrtio suprugu Jelenu R. (50), potom povredio svoju majku Grozdanu R. (79), a zatim izvršio samoubistvo hicem iz lovačke puške.

Foto: Društvene Mreže

Pretpostavlja se da je Jelena R. podlegla povredama na licu mesta, dok je starija žena uspela da pobegne iz kuće. Kako nezvanično saznajemo, ona je prebačena i zbrinuta u Opštu bolnicu "Studenica" u Kraljevu.

Shvativši, verovatno, šta je učinio, Toni R. je hicem iz lovačke puške sebi oduzeo život.

Foto: Društvene Mreže

Prema nezvaničnim informacijama, svemu je prethodila žustra svađa.

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa obavili su uviđaj na licu mesta, gde se tragedija dogodila. Više detalja i okolnosti pod kojima je došlo do ubistva i samoubistva biće poznato po završetku istrage koja je u toku.