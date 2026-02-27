Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA ZRENJANINSKOM PUTU: Direktan sudar dva automobila između Novog Sada i Žablja - vozila uništena POGLEDAJTE SLIKE
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne na Zrenjaninskom putu između Novog Sada i Žablja.
Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 193.ns, došlo je do direktnog sudara dva automobila.
Na lice mesta izašli su novosadski vatrogasci sa vozilom za tehničke intervencije, kao i ekipe policije i Hitne pomoći.
Zasad nije poznat ni uzrok udesa niti da li ima povređenih.
Slike sa lica mesta su strašne, automobili su uništeni, delovi svida po putu...
