Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne na Zrenjaninskom putu između Novog Sada i Žablja.

Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 193.ns, došlo je do direktnog sudara dva automobila.

Na lice mesta izašli su novosadski vatrogasci sa vozilom za tehničke intervencije, kao i ekipe policije i Hitne pomoći.

Zasad nije poznat ni uzrok udesa niti da li ima povređenih.