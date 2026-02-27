Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas popodne na Zrenjaninskom putu između Novog Sada i Žablja.

Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 193.ns, došlo je do direktnog sudara dva automobila.

Na lice mesta izašli su novosadski vatrogasci sa vozilom za tehničke intervencije, kao i ekipe policije i Hitne pomoći.

Zasad nije poznat ni uzrok udesa niti da li ima povređenih.

Slike sa lica mesta su strašne, automobili su uništeni, delovi svida po putu...

