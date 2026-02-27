Na Zrenjaninskom putu kod Kaća dogodila se teška saobraćajna nesreća, sa jednim vozilom u njivi. Hitna pomoć je na licu mesta.
Hronika
PRVI SNIMAK TEŠKE SAOBRAĆAJKE NA ZRENJANINSKOM PUTU: Auto završio u njivi, Hitna pomoć na licu mesta (VIDEO, FOTO)
Slušaj vest
Na Zrenjaninskom putu, nedaleko od Kaća, dogodila se teška saobraćajna nesreća.
Udes na Zrenjaninskom putu Foto: Kurir
Vidi galeriju
Došlo je do direktnog sudara vozila, pri čemu je bar jedan automobil završio u njivi, a na Instagram stranici nsuzivo objavljen je snimak sa lica mesta.
Hitna pomoć je već na licu mesta, a dolazak vatrogasaca se očekuje.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši