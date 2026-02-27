Slušaj vest

Na Zrenjaninskom putu, nedaleko od Kaća, dogodila se teška saobraćajna nesreća.

Udes na Zrenjaninskom putu Foto: Kurir

Došlo je do direktnog sudara vozila, pri čemu je bar jedan automobil završio u njivi, a na Instagram stranici nsuzivo objavljen je snimak sa lica mesta.

Hitna pomoć je već na licu mesta, a dolazak vatrogasaca se očekuje.

Kurir.rs

