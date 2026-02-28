Foto: S. U.

Slušaj vest

Policija će podneti krivičnu prijavu protiv dve osobe iz Bora zbog sumnje da su iz jedne kineske firme ukrali bakarne kablove vredne 1.285.000 dinara, saopštila je lokalna policijska uprava.

U saopštenju se E. A. (21) i M. P. (31) terete da su izvršili "tešku krađu".

"Sumnjiče se da su, tokom noći između 19. i 20. februara, ušli kroz otključanu kapiju u krug jedne kineske firme i ukrali bakarne kablove čija se vrednost procenjuje na oko 1.285.000 dinara, koje su, kako se sumnja, potom prodali", dodaje se.