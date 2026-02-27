Slušaj vest

Mrdeža, poznat i pod nadimkom "Nikola Boroš", prema kolumbijskim vlastima je deo takozvane "Nove uprave za trgovinu drogom" - mreže koja povezuje latinoameričke i evropske narko-bosove radi transporta velikih količina kokaina.

Ko je Antun Mrdeža koga traži Amerika, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorili su Mladen Mijatović novinar RTV Pink, Jelena Spasić, novinarka Kurira, Braca Zdravković, privatni detektiv, i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

- Mi već dve, tri godine pratimo njega aktivno, jer se dogodilo niz situacija zbog kojih je postao, možemo reći, popularan. Prvo je izbegavanje hapšenja, a zatim bekstvo sa aerodroma 2023. godine. Nakon hapšenja i čekanja izručenja, uspeo je da zamoli policajce koji su ga sprovodili da mu skinu lisice kako bi kupio vodu - ali umesto toga je pobegao sa aerodroma, gde ga je na pisti čekao "audi" koji ga je odvezao - rekla je Spasić.

Jelena Spasić, novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Ključna veza u lancu droge

Nadovezala se da je Mrdeža centralna figura koja povezuje proizvođače kokaina sa balkanskim kriminalnim mrežama u Evropi.

- Prošle godine, u novembru, ponovo je uhapšen. Ono što je interesantno jeste da je on povezan sa našim klanovima. Na neki način je ključna figura koja povezuje direktne proizvođače kokaina sa balkanskim kriminalnim grupama, omogućavajući da se droga rasprostrani po Evropi - kaže.

Međunarodna istraga i pritvor

Mijatović je dodao da se Mrdeža trenutno nalazi u zatvoru u Venecueli, a SAD su tražile njegovo izručenje zbog krijumčarenja velikih količina kokaina iz Južne Amerike prema Evropi.

- Trenutno se zna da se Mrdeža nalazi u zatvoru u Venecueli, a Sjedinjene Američke Države su tražile njegovo izručenje zbog međunarodnog krijumčarenja narkotika, prvenstveno iz Kolumbije i Venecuele. To uključuje velike količine kokaina - čak i tone - i njegov položaj je bio značajan u lancu distribucije u Evropi - rekao je Mijatović.

Mladen Mijatović, novinar RTV Pink Foto: Kurir Televizija

Albanska mafija kao dominantna sila

Prema rečima Zdravkovića, albanska mafija predstavlja najorganizovaniju grupu u Evropi koja kontroliše najveći deo distribucije heroina i kokaina.

- Najorganizovanija i najčvršća mafijaška grupa u Evropi je albanska mafija. Ona kontroliše najveći deo distribucije, uključujući heroin i kokain, i Srbija je tranzitna zona za njihove karavane. Njihovi centri se povezuju i sa dešavanjima u Meksiku, a u Evropi funkcionišu preko kompanije "Belo", koja, pored heroina, drži 70% distribucije kokaina - kaže Zdravković.

Braca Zdravković, detektiv Foto: Kurir Televizija

Srbi na vrhu piramide

Nedić je objasnio da su Jezdimir Vasiljević i Zoran Jakšić primeri Srba koji su zauzeli ključne pozicije u kriminalnim mrežama u Južnoj Americi.

- Drugi primer Srba na vrhu ovih kriminalnih mreža je Jezdimir Vasiljević, koji je napravio haos u Ekvadoru podmićujući državne funkcionere automobilima i poklonima. Tu je i Zoran Jakšić, koji je preminuo u Peruu, poznat kao "čovek sa 45 lica" zbog spektakularnog bekstva iz zatvora. To su primeri trojice Srba koji su došli do vrha piramide u Južnoj Americi - objasnio je Nedić.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

Balkanski kartel pod lupom

Istakao je da su, iako naši klanovi nisu među globalnim liderima, međunarodne istrage Evropola i Evrodžasta otkrile postojanje dobro organizovanog Balkanskog kartela.

- Daleko od toga da su naši klanovi među glavnima u svetu, ali poslednje međunarodne akcije Evropola i Evrodžasta pokazuju da postoji ozbiljna organizacija - Balkanski kartel. Njihovo delovanje je utvrđeno kroz presretnute šifrovane poruke, Skaj aplikacije i milion poruka koje su raskrinkane. Na osnovu toga napravljena je nova mapa funkcionisanja ove kriminalne mreže - zaključio je.

