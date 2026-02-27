Slušaj vest

Na putu Novi Sad-Zrenjanin kod Kaća, danas nešto posle 16:35, došlo je do jezive saobraćajne nezgode, u kojoj su teško povređena

dva muškarca.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove dve lekarske ekipe izašle su na lice

mesta na poziv policije po prvom prioritetu u 16:41 na Zrenjaninski put na oko 3 kilometra od Kaća, prenosi Republika.

Oni su prevezli dva povređena muškarca stara 32 godine, koji su sa višestrukim povredama prevezeni na odeljenje reanimacije UC

KCV na dalje lečenje. Za sada nije poznato stanje dve osobe koje je u UC KCV prevezla hitna pomoć iz Žablja.