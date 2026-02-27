Slušaj vest

Nezapamćen zločin ostavio je meštane mirnog kraljevačkog naselja Jarčujak u muku i neverici.Penzionisani vatrogasac u krvavom piru samostrelom je ubio suprugu, ranio majku a potom iz lovačke puške razneo sebe.

1772215922kraljevo-ubistvo-i-samoubistvo-lokacija.fotorina.jpg
Foto: RINA

- Ostali smo šokirani, oni su važili za dobru i skladnu porodicu. Ništa nije ukazivalo da može doći do ove tragedije. Sve nas je potresla ovaj užasavajući događaja. Nemamo reči da opišemo kako se trenutno osećamo.

- Njega znamo kao čestitog komšiju i požrtvovanog profesionalca koji je spasio u karijeri mnogo života, kažu meštani.

Kuća u kojoj se dogodilo jezivo ubistvo i samoubistvo  Izvor: RINA

Prema nezvaničnim informacijama, supruga (50) je na mestu izdahnula od stravičnih povreda, ne uspevši čak ni da pozove pomoć. Majka (79) iako ranjena uspela je da se spase i potraži pomoć kod komšija.

Ona je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Kraljevu, gde je pod stalnim nadzorom lekara i u stanju je teškog psihofizičkog šoka.

Tela nastradalih supružnika biće upućena na obdukciju.

Kurir/Rina

