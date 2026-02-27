(FOTO) KOMŠIJE PROGOVORILE O JEZIVOM DOGAĐAJU U KRALJEVU, OVDE JE DOŠLO DO TEŠKOG ZLOČINA: Evo kako se ponašao muškarac koji je samostrelom izvršio krvavi pir
Nezapamćen zločin ostavio je meštane mirnog kraljevačkog naselja Jarčujak u muku i neverici.Penzionisani vatrogasac u krvavom piru samostrelom je ubio suprugu, ranio majku a potom iz lovačke puške razneo sebe.
- Ostali smo šokirani, oni su važili za dobru i skladnu porodicu. Ništa nije ukazivalo da može doći do ove tragedije. Sve nas je potresla ovaj užasavajući događaja. Nemamo reči da opišemo kako se trenutno osećamo.
- Njega znamo kao čestitog komšiju i požrtvovanog profesionalca koji je spasio u karijeri mnogo života, kažu meštani.
Prema nezvaničnim informacijama, supruga (50) je na mestu izdahnula od stravičnih povreda, ne uspevši čak ni da pozove pomoć. Majka (79) iako ranjena uspela je da se spase i potraži pomoć kod komšija.
Ona je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Kraljevu, gde je pod stalnim nadzorom lekara i u stanju je teškog psihofizičkog šoka.
Tela nastradalih supružnika biće upućena na obdukciju.
Kurir/Rina