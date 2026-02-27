Hronika
BRUTALNA TUČA HIRURGA NA DEČJOJ KLINICI U PRIŠTINI! Skandal - posvađali se na sastanku, pa se potukli usred bolnice naočigled kolega - POGLEDAJTE SNIMAK SUKOBA
Incident se dogodio još pre nekoliko nedelja, međutim, lokalni mediji na KiM su tek sada objavili snimak.
Sukob je navodno počeo žestokom svađom na sastanku da bi kulminirao na hodniku i to pred kolegama i medicinskim osobljem koji su isprva bili toliko šokirani da im je trebalo vremena da se priberu i razdvoje hirurge. Na snimku se vidi da zadaju jedan drugome prave bokserske udarce da bi se ubrzo obojica našla na podu u žestokom klinču.
Za sada nije poznato kako je reagovalo rukovodstvo kinike i da li su hirurzi kažnjeni.
Kurir.rs/Telegraf
