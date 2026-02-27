Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i PU Vranje, su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili N.T. (34) iz Kosovske Kamenice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima.

4.jpg
Foto: Mup

Prilikom pregleda putničkog vozilo marke „pasat“ kojim je upravljao N.T. pronađeno je 400 boksova cigareta različitih marki kao i 119,5 kilograma rezanog duvana bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije, u vrednosti od 1.500.000 dinara.

5.jpg
Foto: Mup

Na ovaj način oštećen je budžet Republike Srbije od oko 2.000.000 dinara.

2.jpg
Foto: Mup

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

