UHAPŠEN JOŠ JEDAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA Pucao mu u stopala pa ga overio! Vođa balkanskog kartela prošao torturu dok je pokušavao da se spase
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su R.S. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.
Postoje osnovi sumnje da je R.S. izvršio teško ubistvo u januaru ove godine nad Živkom Bakićem.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Podsetimo, prema nezvaničnim rezultatima obdukcije, napadač mu je najpre pucao u stopala i noge, što je po rečima upućenih česta strategija profesionalnih ubica da žrtvu "prizemlje" i onemoguće joj bilo kakav beg. Tvrdi se da je Bakić ranjen i u ruke i stomak, te da je očajnički pokušavao da se domogne šume, ali da mu je, kada je ostao bez snage, napadač prišao i ispalio hitac u glavu.
Policija je Bakićevo telo zatekla 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopotа, delimično prekriveno snegom. Sumnja se i da je ubica planirao da ga potpuno prekrije, kao bi dobio sate ili čak dane prednosti nad policijom.
- Sve ukazuje na to da je ubica grozničavo rukama i granjem nabacivao sneg na telo likvidiranog Bakića. Međutim, nešto ga je u tom trenutku prekinulo. Da li je u daljini video svetla automobila ili je neko naišao, tek ubica je pobegao glavom bez obzira, ostavivši detlo delimično zatrpano - otkriva izvor blizak istrazi.