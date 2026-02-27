Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd – Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima – u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Više javno tužilaštvo u Beogradu, uhapsili su R. S. (28) zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je R. S. u januaru ove godine usmrtio Živka Bakića. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage i rezultatima obdukcije, napadač je žrtvi najpre pucao u stopala i noge, navodno kako bi je onesposobio za bekstvo. Bakić je, kako se tvrdi, zadobio povrede i u predelu ruku i stomaka, a potom je pokušao da se domogne šume. Kada je ostao bez snage, napadač mu je, prema tim navodima, prišao i ispalio hitac u glavu.

Hapšenje osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića Izvor: Mup Srbije

Telo Živka Bakića pronađeno je 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopota, delimično prekriveno snegom. Postoje indicije da je počinilac pokušao da ga u potpunosti zatrpa, verovatno kako bi sebi obezbedio dodatno vreme pre nego što zločin bude otkriven.