SREDNJA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OTVORILA KONKURS Evo gde i kako se novi polaznici mogu prijaviti
Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu.
Prijave su otvorene do 16. marta.
Prijave se podnose lično u školi u Sremskoj Kamenici ili u policijskoj stanici po mestu prebivališta.
Pravo prijave imaju državljani Republike Srbije mlađi od 17 godina (rođeni posle 31. avgusta 2009. godine), koji ispunjavaju zdravstvene, psihološke, fizičke i bezbednosne uslove.
Kurir.rs
