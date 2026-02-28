Slušaj vest

Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu.

Prijave su otvorene do 16. marta.

Prijave se podnose lično u školi u Sremskoj Kamenici ili u policijskoj stanici po mestu prebivališta.

Pravo prijave imaju državljani Republike Srbije mlađi od 17 godina (rođeni posle 31. avgusta 2009. godine), koji ispunjavaju zdravstvene, psihološke, fizičke i bezbednosne uslove.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSREDNJA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA OTVORILA KONKURS Prijava novih učenika u toku, evo šta sve obuhvata polaganje i koji su uslovi za kandidate!
srednja-mup.jpg
Hronika"PRIDRUŽI SE ONIMA KOJI PRAVE RAZLIKU" Otvoren konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović", podelili nesvakidašnji poziv za mlade
srednja-mup.jpg
HronikaPOHAPŠENI BEOGRADSKI PIROMANI! POGLEDAJTE AKCIJU POLICIJE: Sumnja se da su dvojica palila firme u Surčinu i na Voždovcu, imali i POMAGAČA! Ovako su pali (VIDEO)
collage.jpg
HronikaKO JE DEJAN VUKSANOVIĆ ZA KOJIM TRAGA POLICIJA? IMA KRCAT DOSIJE: U njega pucao "dostavljač hrane", bio i osuđen, a nanogicu stavio na psa da bi šetao gradom
Untitled-1-Recovered.jpg