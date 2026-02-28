OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA: Bivši policajac povezivan sa vračarcima! Pucao mu u noge da ne beži, a onda ga OVERIO IZ BLIZINE
Juče je u večernjim časovima, efikasnim radom nadležnih službi, uhapšen su Radomir Savić (28) zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo.
Kako nezvanicno saznajemo, sumnja se da je Radomir u januaru ove godine učestvovao u ubistvu Živka Bakića.
Radio u policiji, povezan sa vračarskim klanom
Radomir Savić je, kako saznajemo, bivši pripadnik Policijske uprave, koji živi u Beogradu.
Takođe, njegovo ime povezuje se kriminalnim grupama, te je istraga o ubistvu Živka Bakića, za koje se tereti, jednim delom otišla ka pravcu koji vodi ka vračarskom klanu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Živko Bakić ubijen na svirep način
Prema nezvaničnim informacijama iz istrage i rezultatima obdukcije, napadač je žrtvi najpre pucao u stopala i noge, navodno kako bi je onesposobio za bekstvo.
Bakić je, kako se tvrdi, zadobio povrede i u predelu ruku i stomaka, a potom je pokušao da se domogne šume. Kada je ostao bez snage, napadač mu je, prema tim navodima, prišao i ispalio hitac u glavu.
Telo Bakića pronađeno je 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopota, delimično prekriveno snegom. Postoje indicije da je počinilac pokušao da ga u potpunosti zatrpa, verovatno kako bi sebi obezbedio dodatno vreme pre nego što zločin bude otkriven.
Izvor blizak istrazi navodi da je ubica užurbano rukama i granjem nabacivao sneg preko tela, ali da ga je u tome nešto prekinulo — moguće svetla automobila ili nečiji nailazak — zbog čega je pobegao, ostavivši telo delimično zatrpano.
Kurir.rs