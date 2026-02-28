Slušaj vest

Juče je u večernjim časovima, efikasnim radom nadležnih službi, uhapšen su Radomir Savić (28) zbog sumnje da je počinio krivično delo teško ubistvo.

Kako nezvanicno saznajemo, sumnja se da je Radomir u januaru ove godine učestvovao u ubistvu Živka Bakića.

Radio u policiji, povezan sa vračarskim klanom

Radomir Savić je, kako saznajemo, bivši pripadnik Policijske uprave, koji živi u Beogradu.

Takođe, njegovo ime povezuje se kriminalnim grupama, te je istraga o ubistvu Živka Bakića, za koje se tereti, jednim delom otišla ka pravcu koji vodi ka vračarskom klanu.

Foto: Društvene Mreže

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Živko Bakić ubijen na svirep način

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage i rezultatima obdukcije, napadač je žrtvi najpre pucao u stopala i noge, navodno kako bi je onesposobio za bekstvo.

Bakić je, kako se tvrdi, zadobio povrede i u predelu ruku i stomaka, a potom je pokušao da se domogne šume. Kada je ostao bez snage, napadač mu je, prema tim navodima, prišao i ispalio hitac u glavu.

Telo Bakića pronađeno je 16. januara u šumi u blizini Puta za Malu Ivanču, nedaleko od Sopota, delimično prekriveno snegom. Postoje indicije da je počinilac pokušao da ga u potpunosti zatrpa, verovatno kako bi sebi obezbedio dodatno vreme pre nego što zločin bude otkriven.

Izvor blizak istrazi navodi da je ubica užurbano rukama i granjem nabacivao sneg preko tela, ali da ga je u tome nešto prekinulo — moguće svetla automobila ili nečiji nailazak — zbog čega je pobegao, ostavivši telo delimično zatrpano.

Hapšenje osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića Izvor: Mup Srbije