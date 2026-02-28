Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole i Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su crnogorskog državljanina G. Ć. R. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Postoje osnovi sumnje G. Ć. R. pribavio i upotrebio ličnu kartu i pasoš Republike Srbije na ime D. J. (43), kao i da je sa navedenim dokumentima od marta 2024. godine do februara 2026. godine prelazio državnu granicu Republike Srbije.

Pripadnici MUP-a uhapsili su crnogorskog državljanina G. Ć. R.  Izvor: Mup Srbije

Prilikom pretresa objekata na više lokacija, od osumnjičenog je oduzeto više mobilnih telefona, originalni dokumenti Republike Srbije na ime D. J., kao i dva putnička motorna vozila visoke klase za koje se sumnja da su korišćena za izvršenje krivičnih dela.

Osumnjičenom G.Ć.R. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu, prijavu biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

