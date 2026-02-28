Slušaj vest

Prema prvim informacijama, u ulici Doktora Ivana Ribara, dogodila je saobraćajka u kojoj je automobil na pešačkom prelazu pokosio dve maloletnice.

Kako saznajemo, do nesreće je došlo kada se automobil nije zaustavio na pešačkom prelazu, na kom su dve devojčice propisno prelazile ulicu.

Vozač automobila odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju, a obe službe, jedon ambulantno vozilo i dva policijska automobila, izašle su na lice mesta kroz nekoliko monuta

Jedan od očevidaca bio je vozaš taksi vozila, kog je policija zadržala na mestu nesreće radi davanja iskaza.

Dve devojčice su odmah prevezene u dečju bolnicu Tiršova, a policija je obavila uviđaj.

Na automobilima nije bilo tragova sudara, a ulica je ubrzo nakon uviđaja ponovo postala prohodna.