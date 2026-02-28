Slušaj vest

U vremenu u kojem medicina može da podmladi, zategne i preoblikuje gotovo svaki deo tela, postavlja se pitanje: može li ista ta veština da posluži i za - nestanak? Da li to može postati alat za izbegavanje zakona?

Bezbednosne službe beleže slučajeve u kojima su pripadnici kriminalnih grupa pokušavali da promene fizički izgled kako bi izmakli potragama i međunarodnim nalozima za hapšenje.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikendom" kod voditeljke Krune Une Mitrović: Dr Tanja Eterna, Tomislav Kresović i Slađana Nedeljković novinarka Kurira i voditeljka emisije "Crna hronika".

Eterna tvrdi da intervencije mogu promeniti lični opis svakog čoveka, te da svaki zločin mora imati i svoju kaznu, ali da je pitanje vremena kada će se ta kazna dogoditi:

- Sve može da se promeni osim DNK. Uz pomoć plastičnih operacija neko će se kriti manje a neko više. Mi ne možemo veliku operaciju raditi odjedanput, već više puta po malo. Obično kriminalci rade ovakve intervencije u inostranstvu zbog prepoznatljivosti. To je skup operacija a neke od njih su ugrađivanje implanta i lomovi kostiju. Radi se transplantacija kose, pomeranje zenica.

Otisci i fizionomija lica

Kresović je istakao da su najbitniji elemnti oči, uši i otisci prstiju u određivanju ličnosti. Tvrdi da pojedini ljudi imaju mogućnost menjanja otiska, odnosno skidanja površinskog dela kože sa prstiju:

- Po novoj metodi tulaska u Evropsku uniju vi ostavljate otiske svih prstiju, zenica i ušiju. U ovom modernom domu postoji potrebna modernih detektiva. Po rukopisu takođe može da se pronađe čovek - kaže Kresović spominjući razne varijante ugrađivanja identiteta u prstima - ispričao je Kresović i objasnio:

- Neko može da stavi totalno drugačiju liniju prepoznatljivosti. Dobri kriminolozi to uspeju da identifikuju. To je za sada retkost ali se primenjuje u nekim uslovima. Svetski tražene ličnosti skidaju vrhove prstiju kao glavni indentifikacioni elemenat. Ali na kraju, zenice i oči su suština svega.

Radoje Zvicer

Nedeljković tvrdi da određeni ljudi sa druge strane zakona poseduju novac, koji im daje mogućnost da menjaju svoj identitet:

- Ukoliko vam dođe takav pacijent i neko ga prepozna, najverovatnije će taj lekar odustati od prijavljivanja takve osobe policiji iz straha jer je i tom čoveku glava u torbi. Tu se kosi struka i hipotkratova zakletva sa bezbednošću i strahu po egzistenciju - kaže Nedeljković i dodaje:

- Zoran Jakšič je na primer bio bitno ime preko okeana. Njegovo poreklo je iz Srbije ali je bio vođa klana Amerika. Poznat je kao čovek sa sto lica, upravo jer je imao mogućnost da menja identitet na različite načine. On je imao toliko novca da je u ćeliji imao prostituke.

Tvrdi i da je Radoje Zvicer upravo naslednik Jakšića, što se tiče menjanja identiteta:

- Za njega se sumnja da je kroz estetske operacije pribavljao falsifikovana dokumenta i napuštao matičnu zemlju. Poslednji put u Crnoj Gori je viđen u aprilu. Takođe i Darko Šarić je promenio lični opis, išao je na presađivanje kose. To su ljudi na čelu organizvovanih kriminalnih grupa koji poseduju veliki novac, koji im ne znači mnogo. To je kao da smo otišli do prodavnice po hleb.

