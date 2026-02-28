Slušaj vest

U razmaku od samo dva sata na magistralnom putu Sremska Mitrovica - Bogatić prepodne su se dogodile dve saobraćajne nezgode na krivinama u naseljima Glušci i Metković.

Kod mesta Glušci sudarila su se dva šlepera koja su se kretala u suprotnom pravcu. Vozači nisu povređeni, a na kamionima je pričinjena velika materijalna šteta.

U drugoj nezgodi, kod mesta Mačvanski Metković, A.S. (45) je izgubila kontrolu u krivini i putničkim vozilom sletela sa puta u kanal.

Intervenisali su vatrogasci koji su ženu izvukli iz automobila i ona je sa lakšim telesnim povredama transportovana u šabačku bolnicu.

Uviđaj su obavili pripadnici policije iz Bogatića, a prema nezvaničnim informacijama uzrok obe nezgode je neprilagođena brzina.