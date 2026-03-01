Slušaj vest

U poslednje vreme zabeležen je povećan broj saobraćajnih nezgoda u kojima dolazi do obaranja pešaka od strane vozila koja se kreću unazad, dok tokom petka na putevima područja PU Leskovac nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda.

Ovakve nezgode najčešće se dešavaju na parking prostorima, u dvorištima, stambenim zonama i u blizini prodavnica, gde se pešaci često nalaze u neposrednoj blizini vozila.

Podsećamo vozače da su prema važećim propisima, dužni da se pre započinjanja kretanja unazad uvere da tu radnju mogu izvršiti bezbedno, bez ugrožavanja pešaka i drugih učesnika u saobraćaju. Ukoliko vozač nema potpunu preglednost, obavezan je da zaustavi vozilo i obezbedi pomoć drugog lica.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na decu, starija lica i osobe sa invaliditetom, jer ih vozač često ne može uočiti u mrtvom uglu vozila.

Bezbednost u saobraćaju počinje ličnom odgovornošću svakog vozača. Jedan trenutak nepažnje može imati teške posledice.