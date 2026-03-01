Slušaj vest

U poslednje vreme zabeležen je povećan broj saobraćajnih nezgoda u kojima dolazi do obaranja pešaka od strane vozila koja se kreću unazad, dok tokom petka na putevima područja PU Leskovac nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda.

Ovakve nezgode najčešće se dešavaju na parking prostorima, u dvorištima, stambenim zonama i u blizini prodavnica, gde se pešaci često nalaze u neposrednoj blizini vozila.

Podsećamo vozače da su prema važećim propisima, dužni da se pre započinjanja kretanja unazad uvere da tu radnju mogu izvršiti bezbedno, bez ugrožavanja pešaka i drugih učesnika u saobraćaju. Ukoliko vozač nema potpunu preglednost, obavezan je da zaustavi vozilo i obezbedi pomoć drugog lica.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na decu, starija lica i osobe sa invaliditetom, jer ih vozač često ne može uočiti u mrtvom uglu vozila.

Bezbednost u saobraćaju počinje ličnom odgovornošću svakog vozača. Jedan trenutak nepažnje može imati teške posledice.

Iz Policijske uprave Leskovac žele svima bezbedno učešće u saobraćaju.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustiteHronikaZA 2 NEDELJE U PIROTU DOGODILE SU SE 24 SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Pojačan oprez u zonama škola
policija.jpg
HronikaNA OVOM MESTU ĆE KAMERE BELEŽITI SVAKO PREKORAČENJE BRZINE! Policija staje na kraj bahatoj vožnji, od sutra počinju ova pravila
Automobil na putu saobraćajni policajac radar
HronikaPOGINULA JEDNA OSOBA: Ukupno 233 saobraćajne nesreće na lozničkim putevima tokom prošle godine
LOZNICA - Kontrola.JPG
HronikaTROJE POVREĐENIH U ZRENJANINU ZA VIKEND U 4 SAOBRAĆAJKE: Vozač opela zadržan u policiji sa 1,43 promila alkohola, sankcionisano 388 prekršaja
IMG_20251106_172138.jpg