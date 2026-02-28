Slušaj vest

Na makiškoj strani Ade, u Beogradu, danas je iz vode izvučeno telo žene stare oko 40 godina.

Prema prvim informacijama, na telu nisu uočene vidljive povrede.

Nadležni organi obavili su uviđaj, a telo je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo, koje će nakon rezultata obdukcije odlučiti o daljim koracima u postupku.

Istraga je u toku i za sada se ne zna kako je došlo do utapanja.

Kurir.rs/Telegraf

