U beogradskom naselju Borča preksinoć se dogodio jeziv incident kada su dvojica nepoznatih, maskiranih napadača presrela i napala maloletnog V. Z. dok se vraćao sa utakmice.

Mirno veče u Grgetičkoj ulici u Borči prekinuto je nasiljem čija je meta bio tinejdžer. Prema saznanjima, napad se dogodio u četvrtak uveče, a motiv je, po svemu sudeći, navijačka pripadnost.

Maloletni V. Z. se vraćao kući sa utakmice, ne sluteći da ga u mraku čekaju napadači. Kako saznajemo, pred njega su iznenada izletela dva NN lica sa maskama preko lica, onemogućivši mu da pobegne ili se odbrani.

Brutalan udarac i krađa obeležja

Napad je bio munjevit i surov. Jedan od napadača je dečaku zadao snažan udarac pesnicom u predelu glave, dok je drugi iskoristio trenutak dok je žrtva bila u šoku kako bi mu nasilno skinuo majicu sa obeležjima FK Crvena zvezda.

Nakon što su ponižili i povredili maloletnika, napadači su pobegli u nepoznatom pravcu, ostavljajući dečaka na ulici.

Istraga u toku

Slučaj je odmah prijavljen nadležnim organima. Policija intenzivno traga za napadačima, a proveravaju se i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini Grgetičke ulice kako bi se utvrdio pravac bekstva maskiranih lica.

Stanovnici Borče su uznemireni ovim događajem, ističući da je nedopustivo da deca postaju mete nasilja zbog obične majice sa klupskim bojama.

Kurir.rs/Telegraf

