Danas u prepodnevnim satima, oko 11 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u Prisloničkom polju kod Čačka.

Na mesto saobraćajne nesreće su ubrzo izašle ekipe Hitne pomoći i policije.

- Stanje učesnika nije poznato. Saobraćaj je na kratko bio obustavljen - rečeno je na Instagram stranici "192_rs".

Saobraćajna nesreća kod Čačka Foto: 192_rs

Kako se vidi na objavljenoj fotografiji, automobil je sleteo sa puta, vozači voyila koja su se našla na licu mesta zaustavili su se i pružili pomoć nadležnim službama.

Za sad nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nesreće, kao ni koliko je putnika bilo u vozilu koje je sletelo sa puta.