U okolini Čačka putničko vozilo sletelo je sa puta
AUTOMOBIL SLETEO S PUTA, HITNA POMOĆ I POLICIJA NA LICU MESTA Užas kod Čačka, udes pod nerazjašnjenim okolnostima (FOTO)
Danas u prepodnevnim satima, oko 11 časova, dogodila se saobraćajna nesreća u Prisloničkom polju kod Čačka.
Na mesto saobraćajne nesreće su ubrzo izašle ekipe Hitne pomoći i policije.
- Stanje učesnika nije poznato. Saobraćaj je na kratko bio obustavljen - rečeno je na Instagram stranici "192_rs".
Saobraćajna nesreća kod Čačka Foto: 192_rs
Kako se vidi na objavljenoj fotografiji, automobil je sleteo sa puta, vozači voyila koja su se našla na licu mesta zaustavili su se i pružili pomoć nadležnim službama.
Za sad nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nesreće, kao ni koliko je putnika bilo u vozilu koje je sletelo sa puta.
Kurir.rs/192_rs
