U stambenoj zgradi u Zenici došlo je do eksplozije plinske boce.

Prilikom havarije koja se dogodila bračni par M. i M. Begović zadobili su teške telesne povrede.

Eksplozija se dogodila nešto posle 11 časova, a policija, vatrogasci i Hitna pomoć ubrzo su stigli na lice mesta.

Stariji bračni par odmah je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Hitna pomoć konstatovala je teške telesne povrede, a od jačine eksplozije izbijeni su zidovi na obe strane zgrade.

U toku je iznošenje još jedne plinske boce iz stana.