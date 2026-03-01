Požar u zgradi u Zenici prouzrokovan je eksplozijom plinske boce, a žrtvama su dijagnostikovane teške telesne povrede
EKSPLOZIJA PLINSKE BOCE RAZNELA ZIDOVE Užas u Zenici, požar pojeo stambenu zgradu, ima teško povređenih
U stambenoj zgradi u Zenici došlo je do eksplozije plinske boce.
Prilikom havarije koja se dogodila bračni par M. i M. Begović zadobili su teške telesne povrede.
Eksplozija se dogodila nešto posle 11 časova, a policija, vatrogasci i Hitna pomoć ubrzo su stigli na lice mesta.
Stariji bračni par odmah je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica.
Hitna pomoć konstatovala je teške telesne povrede, a od jačine eksplozije izbijeni su zidovi na obe strane zgrade.
U toku je iznošenje još jedne plinske boce iz stana.
Kurir.rs/Avaz
