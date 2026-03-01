Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje u kratkom roku po prijavi identifikovali su, locirali i lišili slobode dva operativno interesantna lica zbog sumnje da su se nasilnički ponašala prema jednom muškom i jednom ženskom licu.

Policija je postupila po prijavi da je jedno muško lice fizički napadnuto od strane dve osobe. Ubrzo su identifikovani M.B. (21) i N.B. (22), operativno interesantna lica iz Bijelog Polja.

- Sumnja se da su njih dvojica 28. februara 2026. godine oko ponoći, nakon kraće rasprave na parking prostoru ispred jednog maloprodajnog objekta, fizički napali oštećenog, zadavši mu više udaraca u predelu tela i nanevši mu lake telesne povrede. Nakon što se napadnuti udaljio, osumnjičeni su ga sustigli i nastavili sa napadom - potvrđeno je za RINU u MUP Crne Gore.

Prema navodima iz istrage, u trenutku kada su osumnjičeni ponovo sustigli oštećenog, jedno žensko lice pokušalo je da ih razdvoji. Tom prilikom N.B. ju je, kako se sumnja, gurnuo na asfaltnu podlogu, usled čega je i ona zadobila telesne povrede.

Osumnjičeni su lišeni slobode i uz krivičnu prijavu biće sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteAutoOVO JE CIGO, GENIJE IZ BIJELOG POLJA! S 9 ručnih alata potpuno sam napravio mečku: Već me zvali ljudi iz Mercedesa, hoće da dođu na leto, nije im jasno kako...
mercedes.jpg
HronikaU CRNOJ GORI UHAPŠEN DRŽAVLJANIN SRBIJE ZBOG PROGANJANJA MALOLETNICE: Užas krenuo na mrežama, pretio, vređao i zloupotrebljavao njene fotografije!
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
HronikaUHAPŠEN SRBIN SA INTERPOLOVE POTERNICE: Pušten iz zatvora u Crnoj Gori, a zatim odmah vraćen nazad! Važi za člana organizovane kriminalne grupe!
1744998111_policija-crna-gora-fotorina.jpg
HronikaSILOVATELJ IZ CRNE GORE SE MESEC DANA KRIJE U SRBIJI?! Alija obljubio devojčicu, pa nestao bez traga! Šumskim putem ušao u našu zemlju?
ddd.jpg
Hronika"UMRO JE NA DAN KAD JE UBICA JOVANA I MILENKE UHAPŠEN" Šok i neverica u selu kod Bijelog Polja: Mesec dana od jezivog zločina Alije Balijagića
alija.jpg