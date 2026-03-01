Slušaj vest

U Kragujevcu u naselju Erdeč desilo se ubistvo. Prema prvim informacijama, danas je ubijen muškarac (35) iz vatrenog oružja.

Kako nezvanično saznajemo, muškarac je ubijen u svom automobilu, u kome su se pored njega nalazili supruga i dvoje dece.

1/5 Vidi galeriju Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.

Postoje indicije da je u pitanju sačekuša. Policija je odmah izašla na lice mesta i obavlja uviđaj.

Ubica bio na kvadu

Prema prvim informacijama, muškarac (35) je ubijen pred svojom ženom i decom, a napadač je bio na kvadu.

Kako saznajemo, NN lice prišlo je parkiranom automobilu i ispalilo više hitaca u žrtvu.

Policija je odmah izašla na lice mesta i intenzivno traga za napadačem.