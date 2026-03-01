U Kragujevcu je ubijen muškarac (35) dok je bio u automobilu sa porodicom. Policaija istražuje sumnju na sačekušu.
PRVE SLIKE UBISTVA MUŠKARCA (35) U KRAGUJEVCU, ŽENA I DECA SVE GLEDALI! Sedeo u autu s porodicom, u sledećoj sekundi BIO MRTAV! Ubica im prišao na kvadu (FOTO)
U Kragujevcu u naselju Erdeč desilo se ubistvo. Prema prvim informacijama, danas je ubijen muškarac (35) iz vatrenog oružja.
Kako nezvanično saznajemo, muškarac je ubijen u svom automobilu, u kome su se pored njega nalazili supruga i dvoje dece.
Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.
Ubica bio na kvadu
Prema prvim informacijama, muškarac (35) je ubijen pred svojom ženom i decom, a napadač je bio na kvadu.
Kako saznajemo, NN lice prišlo je parkiranom automobilu i ispalilo više hitaca u žrtvu.
Policija je odmah izašla na lice mesta i intenzivno traga za napadačem.
