Slušaj vest

U Kragujevcu u naselju Erdeč desilo se ubistvo. Prema prvim informacijama, danas je ubijen muškarac (35) iz vatrenog oružja.

Kako nezvanično saznajemo, muškarac je ubijen u svom automobilu, u kome su se pored njega nalazili supruga i dvoje dece.

Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.

Postoje indicije da je u pitanju sačekuša. Policija je odmah izašla na lice mesta i obavlja uviđaj.

Ubica bio na kvadu

Prema prvim informacijama, muškarac (35) je ubijen pred svojom ženom i decom, a napadač je bio na kvadu.

Kako saznajemo, NN lice prišlo je parkiranom automobilu i ispalilo više hitaca u žrtvu.

Policija je odmah izašla na lice mesta i intenzivno traga za napadačem.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaUBIJEN MUŠKARAC (35) PRED ŽENOM I DECOM Užas u Kragujevcu, napadač prišao kolima pa ga izrešetao
policija-dado-djilas.jpg
Hronika"CEO ŽIVOT SMO PROVELI ZAJEDNO, TONI JE BIO..." Vatrogasac ustrelio ženu, pa se ubio, meštani u strahu, a prijatelj otkrio detalje: "Bili su fina porodica"
kraljevo.png
HronikaUHAPŠEN JOŠ JEDAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA Pucao mu u stopala pa ga overio! Vođa balkanskog kartela prošao torturu dok je pokušavao da se spase
Živko Bakić 1.jpg
Hronika(FOTO) KOMŠIJE PROGOVORILE O JEZIVOM DOGAĐAJU U KRALJEVU, OVDE JE DOŠLO DO KRVAVOG PIRA Evo kako se ponašao ČOVEK koji je samostrelom UBIO ŽENU pa presudio sebi
1772215922kraljevo-ubistvo-i-samoubistvo-lokacija.jpg