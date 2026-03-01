Slušaj vest

U naselju Erdeč u Kragujevcu danas se dogodilo ubistvo. Prema prvim informacijama, muškarac N. K. (35) je ubijen pred svojom ženom i decom.

Navodno je N. K. bio na vikendici kod prijatelja kada ga je ubica, koji je bio na kvadu, upucao.

Prema prvim informacijama, napadač je prišao automobilu u trenutku dok je u njemu bio muškarac star 35 godina i sa više hitaca ga pogodio. Nesrećni muškarac podlegao je povredama na licu mesta.

Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavlja uviđaj. Motiv i okolnosti zločina još uvek se utvrđuju.

Više detalja biće poznato uskoro.

Kurir.rs/Ucentar

Ne propustiteHronikaPRVE SLIKE UBISTVA MUŠKARCA (35) U KRAGUJEVCU, ŽENA I DECA SVE GLEDALI! Sedeo u autu s porodicom, u sledećoj sekundi BIO MRTAV! Ubica im prišao na kvadu (FOTO)
IMG_20260301_165246.jpg
HronikaUBIJEN MUŠKARAC (35) PRED ŽENOM I DECOM Užas u Kragujevcu, napadač prišao kolima pa ga izrešetao
policija-dado-djilas.jpg
Hronika"CEO ŽIVOT SMO PROVELI ZAJEDNO, TONI JE BIO..." Vatrogasac ustrelio ženu, pa se ubio, meštani u strahu, a prijatelj otkrio detalje: "Bili su fina porodica"
kraljevo.png
HronikaUHAPŠEN JOŠ JEDAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA Pucao mu u stopala pa ga overio! Vođa balkanskog kartela prošao torturu dok je pokušavao da se spase
Živko Bakić 1.jpg