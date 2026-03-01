U Kragujevcu se dogodilo jezivo ubistvo: muškarac (35) ubijen pred porodicom dok je bio na vikendici. Policija istražuje okolnosti zločina.
BIO NA VIKENDICI KOD PRIJATELJA, UBICA MU PRIŠAO NA KVADU I ISPALIO KIŠU METAKA: Detalji jezivog ubistva u Kragujevcu, na mestu ostao mrtav pred ŽENOM I DECOM
U naselju Erdeč u Kragujevcu danas se dogodilo ubistvo. Prema prvim informacijama, muškarac N. K. (35) je ubijen pred svojom ženom i decom.
Navodno je N. K. bio na vikendici kod prijatelja kada ga je ubica, koji je bio na kvadu, upucao.
Prema prvim informacijama, napadač je prišao automobilu u trenutku dok je u njemu bio muškarac star 35 godina i sa više hitaca ga pogodio. Nesrećni muškarac podlegao je povredama na licu mesta.
Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.
Policija je odmah izašla na lice mesta i obavlja uviđaj. Motiv i okolnosti zločina još uvek se utvrđuju.
Više detalja biće poznato uskoro.
Kurir.rs/Ucentar
