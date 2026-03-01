Ubistvo u Kragujevcu: Muškarac (35) ubijen pred suprugom i decom. Detalji o sačekuši i policijskom uviđaju su još uvek nepoznati.
OVO JE MUŠKARAC KOJI JE UBIJEN PRED ŽENOM I DECOM U KRAGUJEVCU: Ubica ga čekao na kvadu, ispalio 5 hitaca, 1 bio smrtonosan! Porodica svedočila hororu (FOTO)
Muškarac N. K. (35) ubijen je danas u kragujevačkom naselju Erdeč. Ubistvo se dogodilo oko 15 časova.
Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je, po svemu sudeći, sačekuša. Ubijeni je vozio po blatnjavom seoskom putu, a u automobilu su bili njegova supruga i dvoje male dece.
Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.
Ubica, koji ga je, najverovatnije, čekao, ispalio je u vozača, prema našim saznanjima, pet hitaca kroz staklo vozila sa suprotne strane, od čega je jedan metak bio smrtonosan.
Pozadina i motivi za sada nisu poznati.
Foto: Pritntscreen
Policija obavlja uviđaj.
