Muškarac N. K. (35) ubijen je danas u kragujevačkom naselju Erdeč. Ubistvo se dogodilo oko 15 časova.

Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je, po svemu sudeći, sačekuša. Ubijeni je vozio po blatnjavom seoskom putu, a u automobilu su bili njegova supruga i dvoje male dece.

Ubica, koji ga je, najverovatnije, čekao, ispalio je u vozača, prema našim saznanjima, pet hitaca kroz staklo vozila sa suprotne strane, od čega je jedan metak bio smrtonosan.

Pozadina i motivi za sada nisu poznati.

Foto: Pritntscreen