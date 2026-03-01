Slušaj vest

Maskirani razbojnici oteli su u petak novac od vlasnika jednog auto -servisa u Barajevu.

Kako se nezvanično saznaje, dvojica razbojnika naoružana pištoljem upala su u auto-servis, a zatim vezala vlasniku (40) ruke i noge.

Vezanom muškarca su navodno sve vreme tukli i stavljali mu kesu na glavu dok im nije rekao gde stoji novac. Razbojnici su potom jednom radniku (38) zadali udarce rukama u glavu nakon čega su se sa uzetim novcem udaljili u nepoznatom pravcu.

Kurir.rs/Telegraf

