Maskirani razbojnici oteli su u petak novac od vlasnika jednog auto -servisa u Barajevu .

Kako se nezvanično saznaje, dvojica razbojnika naoružana pištoljem upala su u auto-servis, a zatim vezala vlasniku (40) ruke i noge .

Vezanom muškarca su navodno sve vreme tukli i stavljali mu kesu na glavu dok im nije rekao gde stoji novac. Razbojnici su potom jednom radniku (38) zadali udarce rukama u glavu nakon čega su se sa uzetim novcem udaljili u nepoznatom pravcu.