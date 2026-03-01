Hronika
JEZIVA PLJAČKA USRED BEOGRADA! Maskirani razbojnici oteli novac od vlasnika auto-servisa: Vezali mu ruke i noge, tukli ga i STAVLJALI MU KESU NA GLAVU
Maskirani razbojnici oteli su u petak novac od vlasnika jednog auto -servisa u Barajevu.
Kako se nezvanično saznaje, dvojica razbojnika naoružana pištoljem upala su u auto-servis, a zatim vezala vlasniku (40) ruke i noge.
Vezanom muškarca su navodno sve vreme tukli i stavljali mu kesu na glavu dok im nije rekao gde stoji novac. Razbojnici su potom jednom radniku (38) zadali udarce rukama u glavu nakon čega su se sa uzetim novcem udaljili u nepoznatom pravcu.
Kurir.rs/Telegraf
