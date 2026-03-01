Slušaj vest

Saobraćajna policija je danas na podrčju Sombora zaustavila dvadesetpetogodišnjeg M.M, koji se vozilom marke „Audi“ kretao brzinom od 213 kilometara na sat, na delu državnog puta Sombor – Subotica, gde je ograničenje brzine 80 kilometara na sat, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj vozilima presretačima su od početka godine isključili iz saobraćaja više od 300 vozača zbog učinjenih težih prekršaja, od čega 65 prekršaja nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.

Saobraćajni policajac
Screenshot 2024-12-02 213956.jpg
Screenshot 2026-01-26 191930.jpg
Saobraćajni policajac

