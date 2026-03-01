Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o proširenju istrage protiv Radomira S. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je prvoosumnjičenom Aleksandru D. (34), (protiv kojeg je već pokrenuta istraga i nalazi se u pritvoru) i još jednom NN licu pomogao u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo na štetu oštećenog Ž.B.

Podsetimo, reč je o Živku Bakiću koji je ubijen kod Sopota.

Osumnjičeni je saslušan pred postupajućim javnim tužiocem.

Predlog za pritvor

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Radomiru S. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

- Naredbom o proširenju istrage osumnjičenom Radomiru S. na teret se stavlja krivično delo Teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju.

Dalje se precizira da postoje osnovi sumnje da je Radomir S. 19. januara 2026. godine, po prethodnom dogovoru sa prvoosumnjičenim Aleksandrom D. i NN „Lokijem“,

pomogao Aleksandru D. u izvršenju krivičnog dela ubistvo unapred obećanim prikrivanjem krivičnog dela, sredstava kojima je krivično delo izvršeno.

Skovali plan

- I to putničkog motornog vozila marke „Pežo 206“, karavan i registarskih tablica koje su se nalazile u gepeku pomenutog vozila, (prethodno je vozilo marke „Pežo“ karavan na lice mesta dovezao Aleksandar D). Nakon što je Radomira S. kontaktiralo NN lice sa nadimkom „Loki“, oni su zajedno „Lokijevim“ motornim vozilom otišli u ulicu Mitrofana Hilandarca gde mu іe NN „Loki“ pokazao gde se nalazi vozilo marke „Pežo 206“ karavan, na kojem niіe bilo registarskih tablica, rekavši da je zadatak Radomira S. da dođe do vozila kojim je izvršeno ubistvo, gde se ispod desnog točka nalazi ključ za startovanje motora, te da je neophodno da proveri da li je moguće startovati motor ključem, da iz gepeka vozila uzme registarske tablice i da mu ih donese, što je osumnjičeni i učinio - stoji u saopštenju Tužilaštva.

Osumnjičeni je, kako se navodi, na lice mesta došao svojim vozilom „Škoda Fabia“, pronašao je ključ na prednjem desnom točku vozila, otključao je bravu gepeka vozila, izvadio iz gepeka pomenute registarske tablice i stavio ih u svoj automobil.

- Takođe, postoje osnovi sumnje da je Radomir S. 27. februara 2026. godine u Beogradu, na teritoriji GO Obrenovac, u kući u kojoj ima prebivalište neovlašeno je držao municiju – 42 komada municije različitog kalibra - dodaje se.