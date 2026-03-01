Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, u saradnji sa Osnovnim јavnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su pet osoba zbog postoјanja osnova sumnje da su danas tokom blokade prilaska Graničnom prelazu Badovinci izvršili krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičeni L.B. (27), G. D. (53), S.Š. (51) i S.K. (49) se terete za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i osumnjičeni F. T. (36) se tereti i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da su se oglušili na upozorenje i naređenje policiјe da odblokiraјu prilaz graničnom prelazu, kao i da su pripadnike Žandarmeriјe i Interventnih јedinica policiјe gađali topovskim udarima i kamenicama, dok јe јedan od osumnjičenih pokušao traktorom da pregazi pripadnika Žandarmeriјe.