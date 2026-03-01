PET OSOBA UHAPŠENO ZBOG NAPADA I OMETANJA SLUŽBENIH LICA NA GP BADOVINCI Oglušili se na upozorenje policije, pa ih gađali topovskim udarima i kamenicama
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, u saradnji sa Osnovnim јavnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su pet osoba zbog postoјanja osnova sumnje da su danas tokom blokade prilaska Graničnom prelazu Badovinci izvršili krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Osumnjičeni L.B. (27), G. D. (53), S.Š. (51) i S.K. (49) se terete za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i osumnjičeni F. T. (36) se tereti i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Sumnja se da su se oglušili na upozorenje i naređenje policiјe da odblokiraјu prilaz graničnom prelazu, kao i da su pripadnike Žandarmeriјe i Interventnih јedinica policiјe gađali topovskim udarima i kamenicama, dok јe јedan od osumnjičenih pokušao traktorom da pregazi pripadnika Žandarmeriјe.
Dva pripadnika Žandarmeriјe su tom prilikom zadobila lake telesne povrede od pirotehničkih sredstava. Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivične priјave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.