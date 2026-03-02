Slušaj vest

Izbodeni je s teškim povredama prevezen u Urgentni centar.

Naime, muškarac od 39 godina uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici na Zvezdari i sa teškim povredama prevezen je u Urgentni centar, rečeno je RTS-u u službi Hitne pomoći.

"Jutros oko 4.36 povređen je muškarac na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici. Zadobio je ubodne rane nožem i prevezen je u Urgentni centar", navodi doktor Goran Milosavljević.

S teškim povredama prevezen je u Urgentni centar zahvaljujući brzoj intervenciji prolaznika. Kako navode, muškarac koji je zadobio jednu ubodnu ranu nožem zaustavio je prolaznika na ulici, koji je pozvao Hitnu pomoć i policiju.

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je pet osoba lakše povređeno.

Hitna pomoć je imala tokom noći ukupno 126 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog alkoholisanih osoba i padova.

Kurir.rs/Blic/RTS

Ne propustiteHronikaHOROR U STANU NA VRAČARU: Starica (79) muža izbola nožem, komšije šokirane jezivim nasiljem u porodici
screenshot-5.jpg
HronikaTAKSISTA IZBODEN NASRED ULICE: Horor u Novom Sadu, na licu mesta jake policijske snage
taskista (1).jpeg
HronikaHOROR! UBADANJE NOŽEM U BEOGRADU: Petoro mladih povređeno, maloletnik u teškom stanju
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg
BeogradDRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Dva dečka od po 17 godina napadnuta na Trošarini, jedan uboden nožem, drugi zadobio potres mozga
IMG_20251119_234655.jpg
HronikaPOZNATO STANJE MUŠKARCA KOJI JE POSLE SVAĐE SA DEVOJKOM SAM SEBI ZARIO NOŽ U STOMAK! Sa otvorenom ranom od 10 centimetara prevezen u bolnicu, evo kako je!
Hitna pomoć
HronikaPOJAVILE SE NOVE ŽRTVE MONSTRUMA SA NOVOG BEOGRADA! Kurir otkriva šta je Tihomir Krstić sve radio posle izlaska iz zatvora: "On je manipulator i psihopata!"
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena