Tokom ranih jutarnjih sati došlo je do teže saobraćajne nezgode kada su se u Ovčarsko-kablarskoj klisuri na magistralnom putu Čačak - Požega sudarila tri putnička vozila.
udes kod čačka
TROSTRUKI SUDAR KOD OVČAR BANJE: Dvoje povređenih u teškoj nesreći
Dve osobe su povređene i vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.
- Dva pacijenta primljena su usled zadobijenih povreda u saobraćajnom udesu kod Ovčar banje. Stabilnih su vitalnih parametara. U toku je dijagnistika, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.
Saobraćajna policija regulisala je saobraćaj i propuštala vozila na ovoj deonici, tokom trajanja uviđaja. Prema izjavama očevidaca, šteta n na vozilima je ogromna.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode.
Kurir.rs/RINA
