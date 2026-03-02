Slušaj vest

U ubistvu vođe balkanskog kartela Živka Bakića, prema sumnjama istražitelja, direktno su učestvovale najmanje tri osobe a nalog je prema operativnim informacijama stigao od takozvanog vračarskog klana! Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšene su dve osobe, Aleksandar D. (34) i bivši policajac Radomir S. (28), dok se za nepoznatom osobom zvanom "Loki" i dalje traga.

Kao direkti izvršilac zločina koji se dododio 16. januara u Sopotu, dok je Bakić šetao šumom tokom dozvoljene šetnje, jer je boravio u kućnom pritvoru s nanogicom u vreme ubistva, osumnjičen je Aleksandar D. i on je, podsetimo, uhapšen 28. januara. Kako je Kurir ranije pisao, Aleksandar D. je rodom iz Žitorađe, a svojevremeno je bio na ratištu u Ukrajini. Bivši policajac sumnjiči se, kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, da mu je pomagao u izvršenju zločina.

- Sumnja se da je Radomir S. po prethodnom dogovoru sa prvoosumnjičenim Aleksandrom D. i NN „Lokijem“, pomogao Aleksandru D. u izvršenju krivičnog dela ubistvo unapred obećanim prikrivanjem krivičnog dela, sredstava kojima je krivično delo izvršeno - navodi se u saopštenju.

Bivšem policajcu, na teret je stavljeno da je tri dana posle zločina pomogao da se sakrije "pežo 206", karavan koji je korišćen tokom zločina, kao i registarske tablice koje su bile stavljene u gepek. Pežo je, kako se sumnja, prethodno na mesto na kom je ostavljen, posle zločina dovezao Aleksandar D.

- Nakon što je Radomira S. kontaktiralo NN lice sa nadimkom „Loki“, oni su zajedno „Lokijevim“ automobilom otišli u ulicu Mitrofana Hilandarca gde mu іe NN „Loki“ pokazao gde se nalazi "pežo206" karavan, na kojem niіe bilo registarskih tablica, rekavši da je zadatak Radomira S. da dođe do vozila kojim je izvršeno ubistvo, gde se ispod desnog točka nalazi ključ za startovanje motora, te da je neophodno da proveri da li je moguće startovati motor ključem, da iz gepeka vozila uzme registarske tablice i da mu ih donese, što je osumnjičeni i učinio - saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni je, kako se navodi, na lice mesta došao svojim vozilom „škoda fabia“, pronašao je ključ na prednjem desnom točku vozila, otključao je bravu gepeka vozila, izvadio iz gepeka pomenute registarske tablice i stavio ih u svoj automobil.

- Istraga je i dalje u toku, ali operativne informacije ukazuju da je ista kriminalna grupa koja je ubila Živka Bakića, prethodno likvididrala Tadiju Pantića kao i Nikolu Stankovića Pivceta. Reč je o izuzetno opasnoj kriminalnoj grupi, koja sudeći po izvršenim krivičnim delima, ne preza ni od čega. Žviković i Pantić ubijeni su u sred dana, dok je Stanković, koji je takođe kao i Bakić u vreme kada je likvidiran imao nanogicu, ubijen u spavaćoj sobi - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, prikupljeni dokazi ukazuju da iza zločina stoji kavački klan, odnosno njegova ispostava - vračarski klan.

- Sumnja se da iza ubistva Bakića, kom se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudilo kao vođi ogranka balkanskog kartela za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, stoji organizovana kriminalna grupa. Zbog toga je nedavno Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu dostavilo spise Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), jer je ono nadležno za procesuiranje organizatora i pripadnika kriminalnih grupa, a osim toga jedino ima uvid u Skaj, ali je JTOK odbilo da preuzme i vodi ovu istragu - podseća naš sagovornik.

Živko Bakić je, podsetimo, zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu kojoj se sudilo za šverc 324 kilograma kokaina zaplenjenog u Solunu, bio uhapšen u septembru 2023. i do prošle godine je bio u pritvoru, kada mu je Apelacioni sud pritvor zamenio kućnim pritvorom s nanogicom. Kao i svaki pritvorenik, imao je svakoga dana pravo na redovne šetnje.

Upravo tokom šetnje, napadač ga je sačekalo i ispalio u njega više hitaca. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je namamljen na sastanak, a potom ubijen.

Sumnja se da je ista kriminalna grupa prethodno, u novembru prošle godine, ubija vođu navijača Tadiju Pantića. On je izrešetan u sred bela dana na Novom Beogradu. Napadač (18) je uhapšen u januaru, a pronađeni dokazi ukazuju da ga je angažovao vračarski klan.

- Kriminalna grupa koja je, prema nezvaničnim informacijama, likvidirala žrtve je veoma opasna i ne preza ni od čega, ako je sudeći po brutalnosti svojih egzekucija. Sumnja se da su pomenuti ubijeni u obračunu kriminalnih klanova - zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, krvavi rat kavačkog i škaljarskog klana počeo je 2014. zbog nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji, i od tada je u njemu ubijeno više od 80 ljudi.