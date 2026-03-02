Slušaj vest

U beogradskom naselju Ledine, u četvrtak uveče, izvršeno je razbojništvo nad kineskim državljaninom Z. W. (46). Tri maskirana lica upala su u stan koji oštećeni iznajmljuje i uz upotrebu sile otuđila 2.000 evra.

Pod pretnjom nožem, žrtva je pokazala gde krije 2.000 evra, koje su napadači ukrali i pobegli.

Prema podacima iz istrage, napadači su odmah po ulasku u objekat na Ledinama fizički savladali žrtvu. Z. W. su vezane ruke i noge, a usta su mu prelepljena selotejp trakom kako ne bi mogao da dozove pomoć.

Uz pretnju nožem, napadači su zahtevali od oštećenog da otkrije gde čuva novac.

Nakon što je žrtva pokazala mesto sa gotovinom, napadači su uzeli 2.000 evra i pobegli u nepoznato.

Oštećeni Z. W. je u izjavi istražnim organima izrazio sumnju da je bio meta planiranog napada, s obzirom na okolnosti pod kojima je razbojništvo izvršeno.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje u saradnji sa policijom radi na identifikaciji osumnjičenih.