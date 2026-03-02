Slušaj vest

U Kragujevcu, u naselju Erdeč, ubijen je Novak Knežević (35), a od njega su se nekoliko sati kasnije, tokom fudbalske utakmice između Crvene Zvezde i Radničkog, oprostili navijači skandirajući njegovo ime.

Knežević je, podsetimo, bio u automobilu sa suprugom i dvoje male dece i vraćao se iz vikendice kada ga je nepoznata osoba presrela kvadom i ispalila pet hitaca u njegovom pravcu, od kojih je jedan bio smrtonosan.

Novak Knežević ubijen u Kragujevcu Foto: ucentar

- Žena i deca bili su sa Kneževićem u kolima, a pukom srećom su preživeli jezivi napad - kaže naš izvor.

Kako smo već pisali likvidirani Knežević povezan je s navijačima.

- Knežević je povezan sa navijačkom grupom FK Radnički iz Kragujevca. Svojevremeno je bio vatreni navijač i redovan na tribinama, ali poslednjih, možda, desetak godina, nije dolazio na utakmice. Ipak, navijače i njegove klupske drugove pogodila je vest o njegovoj smrti, pa su juče tokom utakmice Crvena Zvezda - Radnički, skandirali njegovo ime i prezime - kaže naš izvor i dodaje:

- Knežević je, sudeći po načinu na koji je ubijen, iz navijačkih prešao u neke druge vode, izgleda kriminalne. Istraga je u toku, za napadačem se traga, a ne isključuje se ni mogućnost da je direktni izvšrilac zločina imao i logističku podršku, odnosno pomagače - navodi izvor.

Na profilima navijača FK Radnički Kragujevac, osvanule su i oproštajne poruke posvećene Kneževiću.

- Počivaj u moru, živiš đavole, legenda bio i ostao, saučešće porodici - samo su neke od poruka na društvenim mrežama. 

Istraga

Podsetimo, pucnjava se dogodila juče oko 15 sati na nepristupačnom seoskom putu u naselju Erdeč. Prema nezvaničnim informacijama, sve ukazuje na to da je u pitanju klasična, unapred pripremljena sačekuša.

Ubica je, najverovatnije, odlično poznavao kretanje Kneževića i čekao ga na mestu gde je vozilo moralo da uspori zbog loših uslova na putu, daleko od kamera i očiju slučajnih prolaznika.

Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.

Policija je juče satima vršila uviđaj na licu mesta, a blokada naselja Erdeč trajala je do kasno u noć. Inspektori trenutno proveravaju sve kontakte ubijenog.

Motivi i pozadina ovog ubistva za sada zvanično nisu poznati, a policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku izvršioca.

- Ovakav način ubistva karakterističan je za mafijaške obračune, u čijoj pozadini obično stoje poslovi sa narkoticima i zelenašnjem. Da li je to ovde slučaj utvrdiće istraga. Istraga ide u više pravaca - kaže naš sagovornik.

