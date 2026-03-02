Na granici je zaplenjeno zlato vredno čitavo bogatstvo
Uprava carina
NA BATROVCIMA PRONAĐENE ZLATNE PLOČICE: Carinici sprečili krijumčarenje, dragocenosti oduzete, a putnik novčano kažnjen (foto)
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 27. februara 2026. godine na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, sprečili putnika da prokrijumčari 11 zlatnih pločica čija je vrednost procenjena na oko 40.000 evra.
Prilikom ličnog pretresa na ulazu u zemlju, kod putnika su pronađene skrivene pločice investicionog zlata ukupne težine 265 grama najfinije čistoće 999,9.
zlatne pločice Batrovci Foto: Uprava Carina
Sudskom presudom krijumčareno investiciono zlato je trajno oduzeto, a putnik novčano kažnjen, saopšteno je iz Uprave carina.
