Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 27. februara 2026. godine na graničnom prelazu Batrovci, u saradnji sa policijom, sprečili putnika da prokrijumčari 11 zlatnih pločica čija je vrednost procenjena na oko 40.000 evra.

Prilikom ličnog pretresa na ulazu u zemlju, kod putnika su pronađene skrivene pločice investicionog zlata ukupne težine 265 grama najfinije čistoće 999,9. 

zlatne plocice Batrovci
zlatne pločice Batrovci Foto: Uprava Carina

Sudskom presudom krijumčareno investiciono zlato je trajno oduzeto, a putnik novčano kažnjen, saopšteno je iz Uprave carina.

