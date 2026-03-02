Slušaj vest

Protiv bivše gradonačelnice Niša, Dragane Sotirovski potvrđena je optužnica početkom februara, a kako Kurir saznaje, predmet je nedavno dodeljen jednom od sudija Višeg suda u ovom gradu.

Za sada nije poznat datum pripremnog ročišta, ali pojedini stručnjaci iz pravosuđa prognoziraju da se to može dogoditi krajem marta ili početkom aprila.

- Nakon pravnosnažnosti rešenja Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, a koja je podignuta protiv okrivljene D.S., predmet je zaveden pod poslovnim brojem K Po4 11/... Samim tim je i predmet dodeljen u rad sudiji, s tim što još uvek nije zakazano pripremno ročište - rečeno je Kuriru u Višem sudu.

Dragani Sotirovski je uoči Nove godine ukinut pritvor uz zabranu napuštanja stana. Pre toga Apelacioni sud u Nišu je potvrdio optužnicu protiv Sotirovski, optužene za zloupotrebu službenog položaja.

Neki od njnih najbližih saradnika su priznali krivicu i sklopili sporazume sa tužilaštvom, pa se pretpostavlja da će oni otkriti istinu na sudu oko slučaja za koji se tereti bivša gradonačelnica. Ona se tereti da je oštetila budžet Niša za 250 miliona dinara.

Bivšu gradonačelnicu zapravo optužnica tereti da je za vreme svog mandata, kao Komandant štaba za vanredne situacije, proglašavala neke vanredne situacije i onda kada za tim nije bilo potrebe.